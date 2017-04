Semana Santa: el jueves el comercio optará si abre sus puertas; el viernes no habrá actividad

El presidente de la Cámara de Comercio de Tucumán, Raúl Fioretti, confirmó hoy cuál será el movimiento del comercio en la provincia por el fin de semana de Semana Santa. “El jueves santo es un día no laborable, por lo que el comerciante tiene la opción de no abrir su comercio o hacerlo medio día. Es optativo. Mientras que, el viernes es feriado nacional por lo que no habrá actividad comercial ese día”, expresó Fioretti.