Semana clave para Daniel Orsanic

El futuro inmediato del capitán Daniel Orsanic podría definirse en el transcurso de la semana cuando se reuna con el presidente electo de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), Agustín Calleri.

Públicamente, Orsanic dijo que si perdía las elecciones el oficialismo (como ocurrió), renunciaría a su cargo de capitán. Fue preso de sus palabras.

Lo cierto es que Orsanic es también Director Nacional de Desarrollo, cargo del cual no quiere desprenderse.

Calleri le dijo a radio Nacional que está dispuesto a que siga siendo capitán, pero él y su equipo de trabajo tienen en mente a otra persona para Desarrollo. ¿Guillermo Coria o Martín Vassallo Argüello?

Del 14 al 16 de septiembre Argentina jugará, como local ¿en San Juan?, la chance de volver al Grupo Mundial de la Copa Davis ante un equipo como Colombia que, en los papeles, representa un peligro “bajo”

El tema es que la determinación de Orsanic de haberse involucrado en la campaña electoral oficialista, no cayó demasiado bien en los ganadores.

Entonces las declaraciones del nuevo presidente, cambiaron…

Pasó de “queremos que Orsanic siga siendo el capitán. Lo conozco hace 20 años. Creo que lo voy a convencer”.

A…”él tomó partido en una elección, cuando no debió haberlo hecho, y aseguró que si nosotros ganábamos, él renunciaba”. Claramente el “creo que lo voy a convencer” ya no corre.

En el seno del equipo de trabajo de Calleri ya se manejan varios nombres para la capitanía ante Colombia: Gastón Gaudio, el propio Coria y Martín Vassallo Arguello.

Hay una tercera pata en todo esto. La de los jugadores. Algunos muy a gusto con Orsanic y otros no tanto. Con ellos deberá charlar Calleri.

Y Del Potro? … De Del Potro no se habla.