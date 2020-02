Seis años de Iron Mountain: una causa empantanada pero con esperanzas

A seis años del incendio de Iron Mountain, que dejó 10 víctimas fatales, familiares de los fallecidos realizaron un homenaje en el depósito de Barracas, en el que volvieron a responsabilizar al (entonces) jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri “y sus cómplices por intervenir en los medios y en la justicia”.

Ahora, familiares buscan ser admitidos como parte de la querella y la semana que viene tendrán una audiencia en la Cámara Nacional de Casación. “Hace seis años que la causa está empantanada, y hora empieza a ver la luz sobre esto”, manifestó Liliana Bariloca, hermana de Pedro, uno de los 10 fallecidos. “Estamos a la puerta de cosas buenas”, agregó.

En diálogo con la Radio Pública, Liliana contó que ayer (4/2/2020) fueron recibidos por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y aseguró que se sintieron “muy acompañados”. “Nos recibió la Ministra de Seguridad y realmente nos dio muchas esperanzas de que esto se pueda visibilizar más. “Nos dio todo su apoyo. Por supuesto que no puede interferir ante la Justicia, pero si nos sentimos muy acompañados”, expresó.

En tanto, acerca de la causa, Liliana espera que los culpables “sean castigados con la mayor rigurosidad” y apuntó directamente contra Juan José Gómez Centurión, quien en ese momento se desempeñaba como director de la agencia gubernamental de la Ciudad, y los funcionarios que integraban el ejecutivo porteño en ese momento, entre ellos, el ex presidente Mauricio Macri y la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

Además, criticó al juez de la causa, Pablo Ormaechea, y lo tildó de “impresentable”. “En mi cara, me dijo que el iba a estar haciendo su trabajo como correspondía, junto a la fiscal Monteleone, y nunca nos llamaron. Lo vimos hace tres o cuatro años, en la inspección que se hizo en los galpones, casi dos años después del hecho, y me dijo que me quedara tranquila, que iba a hacer su trabajo porque le pagaban para eso. Le habrán dejado de pagar, porque realmente no hizo nada”, relató.

Sobre el cierre, recordó a su hermano, Pedro. “Amaba su trabajo porque él era muy solidario. Le encantaba lo que hacía. Quiso ser bombero desde chico”, contó.

Pedro tenía diez años como rescatista al momento del siniestro, pero llevaba una larga carrera administrativa en el departamento de bomberos. Sin embargo, su hermana cuenta “que no quería estar en un escritorio, quería salvar vidas”.