El presidente de la Cámara de Turismo de Ushuaia, Ángel Brisighelli, se refirió al impacto de la pandemia en Ushuaia, para lo que resta del año.

“Tenemos la resolución de ANAC que prohibió al venta de pasajes hasta septiembre. Las líneas aéreas no pueden programar vuelos regulares hasta el 1 de septiembre. Hoy uno no puede tomar un vuelo a Buenos Aires si no tiene una justificación”, señaló.