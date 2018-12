Secretario de gobierno municipal hizo un balance del primer año de gestión

El secretario de Gobierno de la Municipalidad Fabián Borda realizó al aire de Nacional un balance del primer año de gestión de Mariano Garay en la intendencia.

“El balance es positivo, viendo todo lo negativo que pasó en el país, la situación económica, la inflación, el mundo está así. Pudimos trabajar con luminarias, limpieza, medicamentos, para nosotros bastante positivo, a pesar que fuimos vapuleados en varios temas, por la situación económica. Todo gira alrededor de la economía, cuando hay plata todo es felicidad, y ahora que hay que hacer recortes, no. Tenemos una gestión con este Intendente, tenemos que apoyar esta gestión o se cae este proyecto”, dijo.

Afirmó que el aguinaldo de los empleados municipales “ya está depositado, y el plus lo estaremos firmando, sale un plus de 1.000 pesos para todos los empleados municipales. No es muy alto, pero dada la situación, algo sale”.

Destacó además, al referirse a los cambios en el gabinete, que “las personas que se fueron, entendieron por qué se fueron, cumplieron un ciclo. Queremos vientos nuevos. Está bueno renovar un poquito”.