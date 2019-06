En Modo sábado, el comediante y actor, Sebastián Wainraich, habló sobre el estreno de No soy tu mami (el próximo jueves), y contó que cada vez le gusta más hacer cine. Además, apoyó el lenguaje inclusivo y opinó sobre el feminismo: “Tuve muchos pequeños actos de machismo. Hasta que no surgió todo el movimiento actual, no había pensado es eso. Ahora entiendo muchas cosas”, explicó.