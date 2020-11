Sebastián González: “En esta novela hay una cierta denuncia”

Sebastián González es el escritor nacido en Gualeguaychú que ganó el Premio Fray Mocho por su novela “Alambradores”. En comunicación con Radio Cuaderno, Sebastián González contó que esta novela “cuenta la historia de 5 hombres alambradores que están en medio del campo esperando que el patrón regrese a buscarlos, empieza a pasar el tiempo y se dan cuenta que el patrón no aparece y ahí se genera la incertidumbre en los personajes. Pasan los días, y el patrón sigue sin aparecer”.

Sebastián González nació en Gualeguaychú en el año 1985. Actualmente se desempeña como columnista en Revista Colofón. Algunos de sus cuentos han sido publicados en diversas antologías nacionales e internacionales. En el 2019 publicó su primer libro de poesía titulado “La superficialidad del cuerpo”.

“Hace un par de años atrás, yo estaba trabajando de sereno en una obra, trabajaba en el turno tarde. A las 6 de la tarde tenía que llegar el sereno de la noche, empezaron a pasar las horas y el sereno no aparecía. A mí me quedó la sensación esa, yo me iba a tener que quedar indefinidamente ahí en la obra porque el otro sereno no aparecía. Y yo no podía abandonar el puesto de trabajo. Así surgió la idea de la novela”, contó Sebastián González en el aire de Radio Nacional Gualeguaychú.

“En esta novela hay una cierta denuncia. Los personajes de esta historia son trabajadores están en negro, tienen mucho miedo de perder el puesto de trabajo, algunos ya están grandes, lo político aparece porque es una realidad”, dijo González en esta conversación en la que habló sobre literatura y sobre su recorrido como escritor.