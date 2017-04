Sebastian Domínguez aseguro que los jugadores de Newells están alineados con los reclamos de los empleados

Sebastián Domínguez es una de las caras de este Newell’s que sueña con pelearle el título a Boca. Contento por el presente deportivo del club, el defensor no oculta su apoyo a los trabajadores del club, que reclaman una deuda económica. “Estamos alineados con los empleados del club”, manifestó; y explicó: “La mayoría de los que estamos en el plantel de Primera hemos crecido viendo trabajar a la gente que hoy está de paro”.

Cabe recordar que al comienzo de esta semana, los jugadores del plantel de la Lepra se entrenaron con ropa propia y no del club como modo de protesta. “No podemos dejar de jugar y por una cuestión profesional no podemos dejar de entrenarnos así que buscamos el método de no perjudicar a Newell’s ni al hincha”, agregó el defensor; y enseguida dejó en claro que la mentalidad a la hora de jugar está intacta. “Necesitábamos ganarle a Aldosivi para demostrar compromiso más allá de los pagos”, expresó.

De todos modos, las sensaciones en Rosario son ambiguas, ya que a los problemas económicos se le opone el segundo puesto en el campeonato. “Estamos disfrutando. Vernos ahí arriba es reconfortante y nos mueve a continuar con la ilusión”, agregó.

La pelea está difícil, porque Boca lleva tres puntos y tiene un plantel muy poderoso. De todos modos, Domínguez sabe que las chances están intactas. “Faltando nueve fechas el torneo está para cualquiera”.