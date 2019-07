Francisco Giusti, representante de la escuela de SUP (Stand Up Paddl), contó que el 17 de agosto la capital entrerriana recibe por cuarta vez el Campeonato Argentino de Stand Up Paddle. Por tal motivo se organizaron actividades paralelas que son extradeportivas. En este caso se armará un pez gigante y una ola para que los espectadores puedan depositar botellas y así cuidar y mantener limpias las playas de Paraná.