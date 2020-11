Se tuvo que sacar la bala en su casa porque en el Hospital no la detectaron

Una mujer tuvo que sacarse una bala luego de recibir un disparo el sábado pasado, en San Cayetano, en lo que habría sido una venganza por hacer reiteradas denuncias. “Le tengo mucho miedo, así que pido que estén donde tengan que estar y que la Policía actúe como tiene que actuar. Tomaron venganza solo porque hice lo que corresponde. Tienen que estar presos porque me dispararon, fue un intento de homicidio. Me golpearon y me pegaron un tiro. Mi prima me sacó la bala con una pinza de cejas, porque no me dieron la atención que debían darme en el Hospital Padilla”, comentó Samanta Brizuela, quien además dijo que en el Hospital Padilla no le detectaron la bala.

DESCARGAR