Se trata de Zaracho lesionado y Pol Fernández suspendido

por Fabián Codevilla @pomelo_10

La Academia ya piensa en el Millonario sabiendo que no podrá disponer del ex volante de Godoy Cruz y tiene en duda al juvenil surgido de la cantera Académica, que permanece entre algodones, ambos, jugadores importantes para la difícil misión de ganar en el Monumental.

Zaracho, quien fue reemplazado el domingo ante Huracán por Lesión, padece un traumatismo acromiclavicular del hombro derecho y será esperado hasta último momento y quien fuera su reemplazante en dicho cotejo, Pol Fernández, deberá cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas.

Neri Cardozo podría ocupar ese lugar, aunque no habría que descartar a Domínguez para jugar en algún lugar de la mitad de la cancha.

La Academia solo ha ganado 11 veces visitando el Monumental en toda su historia y sabe que un triunfo en este escenario, no solo sería importantísimo para seguir sumando, si no también un envión anímico para encarar la recta final hacia el objetivo que es obtener la Superliga.