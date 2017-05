Se suspendió Audiencia Pública en Santa Cruz

Andrés Napoli, Director Ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), señaló que se presentó la medida cautelar por considerarla incompatible. Además sostuvo “queremos conocer el Estudio porque tenemos interrogantes, pero en este momento solo conocemos titulares de diarios que dicen que Macri llevará a China un Estudio de Impacto Ambiental que nadie ha visto fuera del gobierno”.

La suspensión de la Audiencia Pública que había convocado para el día de hoy el gobierno de Santa Cruz, se dio a través de la medida cautelar que se emitió ayer en el Juzgado Nº2 de la Ciudad de Buenos Aires. Andrés Napoli, Director Ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), señaló en Nacional Calafate que “el gobierno de Santa Cruz había convocado una Audiencia Pública para tratar el tema, pero desde Banco de Bosques, la Coalición y la organización de abogados ambientalisas, consideramos que era una Audiencia que no es compatible con lo que está sucediendo en este proceso y ordena la suspensión de la Audiencia Pública”.



Vale recordar que “la Corte Suprema emitió una sentencia en la que el procedimiento de impacto ambiental no se hace bajo el procedimiento de la provincia de Santa Cruz, se va a hacer bajo la ley nacional de impacto ambiental de represas hidroeléctricas. Es una ley nacional que se realiza bajo jurisdiccciòn nacional. Por lo que hay que hacer un EIA (Estudio de Impacto Ambiental) y un proceso de participación ciudadana cuya audiencia pública se va a celebrar en el Congreso”.

Ante titulares de medios nacionales que señalan que el Presidente Mauricio Macri lleva a China la noticia de que las Represas Hidroeléctricas se construirán, Napoli sostuvo que “nadie conoce el estudio, nadie ha sido notificado y no se sabe ni cuando se hará la Audiencia Pública. Nosotros queremos conocer el Estudio porque tenemos interrogantes, pero en este momento solo conocemos titulares de diarios que dicen que Macri llevará a China un Estudio de Impacto Ambiental que nadie ha visto fuera del gobierno”.