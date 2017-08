Se requiere recuperar valores, para mejorar la política

Diana Cohen Agrest es doctora en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Bioética por el Centre for Human Bioethics de la Universidad de Monash, de Australia, docente universitaria y preside la Usina de Justicia, de la cual es fundadora.

En diálogo con LV4 dio a entender que todos, gobierno y comunidad en general, debemos aportar para erradicar la corrupción en nuestro país.

Tiene una posición fuertemente crítica respecto de algunos dirigentes políticos, de los cuales se preguntó “cómo puede ser que sigan vivitos y coleando personas que deberían estar presas, e incluso son candidatas. Creo que también esto es responsabilidad del gobierno. No estoy hablando de ningún partido, realmente me considero independiente. Pero también es una responsabilidad nuestra, porque precisamente uno de los factores de la impunidad, es el hecho de que terminamos aceptando todo”.

“Lamentablemente el desapego a la norma, es aceptada naturalmente. Si nosotros pensamos que todo aquel delito que afecta a la cosa pública, en última instancia, es de todos y no es de nadie. Lo justificamos afirmando que nadie es realmente responsable de nada, porque todo lo que hacemos está condicionado por factores de los que no tenemos ningún control. Entonces, si nadie es culpable, nadie merece castigo”.

“En el fondo -dijo Cohen Agrest- aceptamos que nos cabe la complicidad, porque no podemos votar gente con ese pasado. Hay gente que no debería estar todavía de pie, como lo sigue estando, que debería, por la vergüenza, por el honor, estar afuera del juego político y sin embargo no lo están”.

“Lo que digo -concluyó- es que hay ausencia de valores. La cuestión no pasa tanto por la recuperación de la política, sino fundamentalmente por la recuperación de la ética, de los valores”.