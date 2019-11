Se produjo un incendio en una vivienda del Barrio Zapata

En comunicación con LT11 el Jefe de Bomberos, Carlos Nosalevich, informó que a las 20 horas del domingo recibieron varios llamados de vecinos informando sobre un incendio originado en el Barrio Zapata. Al concurrir la dotación de guardia al lugar, informa que es de magnitud y pide refuerzos al cuartel.

Nosalevich contó que el fuego fue generalizado en una habitación con pérdidas totales. El jefe de Bomberos afirmó que no tienen indicios de que origino el siniestro. No hubo heridos ya que cuando se produjo el incendio no se encontraba nadie en la vivienda.