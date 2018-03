Se presentaron los resultados de la lucha contra la polilla en Nueva Zelanda

Organizada por la FAO-OIEA, esta Reunión se lleva a cabo entre los días 12 y 17 de marzo en la Universidad de Massey, Nueva Zelanda. Participan técnicos y profesionales de países productores atravesados por la problemática que genera esta plaga y que están avanzando en la utilización de la Técnica del Insecto Estéril para su control.

Los ingenieros Taret y Azin de ISCAMEN acompañados por la Secretaria Técnica de la Institución, Ing. Mariel Vanín, expusieron sobre la situación de Lobesia botrana en Argentina y la estrategia de control mediante el empleo de la Técnica del Insecto Estéril. Esta es la técnica que en Mendoza se utiliza para el control de la mosca del Mediterráneo y para la cual se cuenta con la Bioplanta de producción de insectos estériles del Departamento Santa Rosa.

Actualmente, se está desarrollando una prueba piloto para la cría de polilla de la vid y estandarizando una dieta para su desarrollo. El objetivo para los próximos meses será ampliar la colonia y producir al menos 100.000 polillas estériles por semana, a los efectos de comenzar con la liberación de insectos esterilizados de manera experimental.

La división conjunta de FAO (Naciones Unidas) y OIEA (Organismo internacional de Energía Atómica) organizan y apoyan la investigación aplicada a través de más de 25 proyectos de investigación coordinados en los que cooperan más de 400 instituciones de investigación y estaciones experimentales internacionales y nacionales. Asimismo, respalda más de 200 proyectos para transferir tecnología a los países miembros.

Al momento de iniciarse el operativo 17/18 en algunos oasis productivos de la provincia las perdidas rondaban el 50% y las estimaciones arrojaban una merma del 30% de la producción provincial de vid. Actualmente, en la red de trampeo del programa de control se ha constatado una reducción en la detección de ejemplares adultos del 70%, en comparación con las capturas detectadas en la campaña anterior.

Se desarrolló un plan de manejo integrado combinando todas las estrategias y herramientas disponibles para abordar esta problemática. Se priorizó el empleo de la Técnica de Confusión Sexual de probada eficiencia a nivel mundial. Se brindó asistencia con insumos para implementación esta técnica ya que es la opción de control que mejor se adapta al esquema productivo de Mendoza, debido a que no se requiere el uso de maquinaria pulverizadora, es totalmente específica (no afecta a otros insectos), no genera residuos químicos y permite una continuidad de control más allá de las condiciones climáticas. Se cubrieron 65.000 hectáreas de vid con difusores de feromonas; siendo el mayor bloque conformado en la historia de la provincia.

En el Oasis Sur, donde los niveles de presión de la plaga son muy bajos, se optó por esta alternativa de control de forma integral, con el objeto de disminuir aún más la prevalencia de polilla de la vid. En los Oasis Centro (Valle de Uco), Norte y Este, la Técnica de Confusión Sexual se complementó con la aplicación de productos fitosanitarios, a fin de reducir los niveles poblacionales de la plaga y así mejorar el escenario para la aplicación generalizada de la Técnica de Confusión Sexual en las próximas campañas.

Además se brindó un servicio de tratamientos aéreos en más de 100 mil hectáreas de los Departamentos de La Paz, Santa Rosa, Rivadavia, Junín, San Martín, Rivadavia, Maipú, Luján, Lavalle, Tunuyán, Tupungato y San Carlos.