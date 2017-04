Se oficializó el aumento del 20% de GNC: 12 pesos el metro cúbico

El titular del Federación de Expendedores de Combustibles, Pablo Bornoroni, confirmó que se oficializó el aumento anunciado el 1º de abril, del 20%. Dijo también que algunas estaciones decidieron absorber la mitad de ese incremento por lo que el aumento fue del 10% llevando el precio del GNC a un promedio de entre 10,99 y 11,79 pesos.

“El promedio es de $10,99, u $11,79. Es el promedio en todas las estaciones, cada uno hace sus cálculos. Pero está complicadísimo. Recién el mes que viene sale la resolución donde se podrá comprar en boca de pozo. Se desdobla la factura y eso nos beneficia, pero aún no se sabe cómo es la normativa. Queremos que no haya más aumentos porque si no, se va ir al tándem del litro de combustible. El GNC tiene que ser 50% menos que el litro de combustible.” Pablo Bornoroni, Presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles.