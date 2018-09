“Se lo dedico a la gente de River que no confía en mí”

Gonzalo Martínez fue una de las figuras del Superclásico, pese a haber jugado solamente 20 minutos. Con un golazo abrió el marcador y poco después debió salir lesionado.

“Estos partidos me gustan y los quiero jugar siempre, porque me producen algo lindo adentro”, dijo, y agregó: “Se lo quiero dedicar a la gente de River que sigue dudando de mi fútbol. Con esto les demuestro que me entreno al máximo para que las cosas sigan saliendo. El técnico me banca y tuve la chance de jugar muchos partidos con esta camiseta, pero parece que a la gente no le alcanza”

“Me entreno al máximo para dar lo mejor partido a partido y sigo creciendo futbolísticamente. A la gente de River que duda de mí, que siga teniendo confianza que cuando hay que jugar partidos importantes voy a tratar de representarlos”.