Se inició la campaña de vacunación antiaftosa-antibrucélica

El gobierno provincial y el Senasa pusieron en marcha una serie de mecanismos y medidas de seguridad y prevención, en el marco de la pandemia por coronavirus Covid-19, para cumplir en el Chaco con la campaña de vacunación antiaftosa-antibrucélica que se inició este lunes 6 de abril.

En diálogo con Patricia Leguiza de Radio Nacional Resistencia, el subsecretario de Ganadería del Chaco, Sebastián Bravo, indicó: “se deben tomar todas las medidas de prevención para evitar el contagio del coronavirus en los establecimientos ganaderos de la provincia, especialmente en lugares de gran concentración de personas, como la manga, donde muchas veces coinciden en la misma actividad los productores junto a los empleados rurales y los médicos veterinarios. Por ello, ante las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional en el marco de la pandemia y en resguardo de quienes tendrán una activa participación en el proceso de vacunación, que se inició este lunes 6 de abril, resolvimos junto a las autoridades regionales del Senasa que sean los propios entes vacunatorios quienes establezcan una fecha para comenzar y avanzar con la inmunización de los rodeos, en base a la situación que presente cada zona”.

DESCARGAR

Entre las disposiciones, sobresale la adoptada por el Ministerio de Producción, Industria y Empleo de dejar a criterio de cada ente de vacunación, mientras dure la aplicación del DNU Presidencial 297/20 y del decreto provincial 433/20, cuando y de qué manera dará comienzo la campaña en su correspondiente zona.

En resguardo de todas las personas que intervengan de manera directa en el proceso de inmunización, desde el gobierno y el Senasa se exigirá el cumplimiento estricto de todas las medidas de prevención dispuestas a nivel nacional y provincial.

Está en plena vigencia la disposición de prórroga del plazo establecido en el artículo 2 de la resolución 2020-288-APN-PRES#SENASA, mediante la cual se exceptúa, hasta el 24 de abril inclusive, el cumplimiento de la última vacunación contra la fiebre aftosa correspondiente a la campaña en curso, para los movimientos de aquellos animales que cumplan con los requisitos establecidos en la norma.

Bravo indicó que desde el comienzo de esta pandemia se vienen reiterando las medidas de higiene que se deben cumplir para evitar el contagio con coronavirus, como el permanente lavado de manos con agua y jabón, así como la limpieza de superficies con detergente. “A lo que tenemos que sumar un rociador con alcohol diluido en agua, en una proporción 70/30, y también se recomienda el uso de solución de lavandina al 2%, es decir, 20 centímetros cúbicos de lavandina en un litro de agua, en aquellos lugares donde se realizarán los trabajos de vacunación, poniendo mayor énfasis en la desinfección de aquellas partes de contacto con el personal que realiza las tareas, como las manija de las puertas, trancas, cepos y tranqueras”, agregó.

El subsecretario apuntó que se hace necesario “respetar el protocolo establecido para estas actividades, que determina por ejemplo que una persona esté en la tranca delantera y otra en la trasera, manteniendo siempre alejado al personal con banderas en el toril, en el corral de recepción y también en los callejones”.

“Todos y todas deben cuidarse y cuidar a los demás. Para eso deberán protegerse con guantes descartables, evitar el contacto en los saludos, no tomar mate, lavarse bien las manos al finalizar la tarea y desinfectar el calzado que se utilizó durante el operativo. También se recomienda no compartir jeringas, agujas, tubos, productos, rotuladores y lapiceras, no tocarse el rostro y tratar de mantener siempre una distancia mínima de dos metros entre quienes participan de la vacunación”, enfatizó Bravo.

El funcionario recordó que si durante el proceso de vacunación está presente más de un vacunador, lo que se recomienda es el uso de barbijos debido a la proximidad que mantendrán una y otra persona mientras dure todo el procedimiento: “estamos atravesando una situación de emergencia de la que vamos a salir con el menor índice de afectados si es que todos cumplimos con cada una de las recomendaciones establecidas para evitar el contagio de coronavirus, para lo cual es indispensable tener un criterio de responsabilidad social y mucha solidaridad”, concluyó.