Se incendió un trailer sanitario y esperan el resultado de las pericias

El comisario Marcos Barros habló dio precisiones sobre distintos procedimientos que tuvieron lugar en el sur de la provincia este fin de semana. “Se ha producido un incendio en un tráiler sanitario y habría comenzado con un corto circuito. Este tráiler sanitario tiene seis compartimientos, de los cuales dos se quemaron y al resto el fuego no llegó. Todavía no tenemos el resultado de las pericias, que estarán listas en un futuro no muy lejano. En cuanto a los operativos, hubo 17 detenciones por contravenciones policiales y, en aplicación a la ley nacional de tránsito, se secuestraron 10 motocicletas por no estar en condiciones de circular”, señaló el comisario.

