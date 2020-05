Se efectúa el operativo sanitario Gran Toba en sectores más vulnerables

La doctora Carolina Centeno responsable del operativo sanitario Gran Toba de Resistencia, dialogó con Noelia Moreyra de Radio Nacional Resistencia y se refirió a las características de esa acción directa en el lugar que dispuso el gobierno provincial: “el operativo sanitario del Gran Toba incluye al barrio con ese nombre y a otros cinco con una población estimada en 4500 a 6000 personas que incluye a sectores con factores de riesgo. Lo importantes es poder trabajar con la comunidad, aplicar los protocolos sanitarios entendiendo que hay que amalgamarlos con los culturales y de esa manera conseguir que las personas adhieran a las medidas de bioseguridad. A la fecha estamos hablando de 100 casos en el barrio Toba y nuestro primer objetivo es disminuir la velocidad de contagio y de esa manera evitar la saturación del sistema de salud que incide claramente en la calidad de asistencia que se pueda brindar”, indicó.

La integrante del Ministerio de Salud explicó los alcances de la puesta en marcha del operativo: “la creación del Polo Sanitario Gran Toba significa no solamente la atención de todo lo relacionado con el Covid-19 sino el de garantizar la continuidad de las prácticas que se efectúan desde el centro de salud del lugar que cuenta con lo necesario tanto en equipamiento como en recursos humanos para continuar con su trabajo. Nosotros lo que estamos haciendo es reforzar el plantel de profesionales para que continúen todas las prácticas sanitarias y establecimos un trabajo articulado con el Centro Integrador Comunitario y la escuela del lugar y de esa forma delimitar el otro polo de atención que es el relacionado al COVID específicamente y evitar lo que se denomina ‘contagio cruzado’”.

La especialista señaló que ya se instaló una carpa sanitaria que funcionará con un módulo de salud que llegará desde el hospital Julio C. Perrando de Resistencia: “la idea que tenemos es el de lograr el funcionamiento de centros de aislamiento en el lugar”, indicó.

DESCARGAR

Otro de los aspectos abordados por la profesional fueron los de la estigmatización de las personas enfermas y de los lugares con circulación, como también el rol y la función de los medios de comunicación: “los condicionantes socioambientales signan el desarrollo de la vida particular y en comunidad de las personas y la manera que tienen de vivir, de enfermarse y de morir. En los contextos pandémicos, como el actual, en los que las percepciones de aquello que no se ve o no se puede contener se acentúa, se debe evitar el uso de palabras, frases y términos como ‘guerra’ y ‘enemigo a vencer’ entre otros, porque hace que muchas personas visualicen al otro como alguien a quien derrotar y potencian la posibilidad de estigmatizaciones que son tan perjudiciales, y se producen desviaciones en el objetivo central que es el de la determinación de los caminos de la transmisión de la enfermedad”.

La profesional insistió en la necesidad de llevar adelante una política comunicacional que tenga en cuenta los factores multiculturales que existen en situaciones como las que se viven en el barrio Toba, y que permita una correcta interpretación y decodificación de, por ejemplo, las formas de transmisión de la enfermedad y las maneras de combatirla y valoró el rol que se debe adoptar desde el Estado para garantizar la alimentación y rechazar fuertemente todo tipo de estigmatización.

“En el barrio estamos trabajando desde hace tres semanas con la organización de cuadrillas sanitarias en la detección de pacientes febriles y bloqueo de focos. Tenemos una permanente comunicación con la comunidad porque la intervención estatal genera conflictos especialmente porque es multiministerial y se realiza con los referentes barriales a quienes se los instruye en la necesidad de transmitir a los pobladores lo imprescindible que es el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad”. finalizó la médica.