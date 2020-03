Se desplegarán más acciones que impidan desplazamientos y reuniones

A partir del anuncio realizado anoche por el presidente Alberto Fernández, el intendente Emir Félix evaluó el comportamiento de la comunidad sanrafaelina y lamentó que haya gente “que no está entendiendo de qué se trata”.

En diálogo con LV4, Félix señaló: “todavía estamos en las primeras horas. Por lo que estamos viendo, si bien hay un gran acatamiento a esta medida, todavía tenemos mucha gente en la calle, que no está entendiendo de qué se trata. Hay una situación que tiene que tener el apoyo y la conciencia social, en función de lo que se vive. Sigo diciendo que no quiero sembrar pánico, pero evidentemente vamos a tener que estar muy cerca, para que entiendan cuál es el efecto que se produce al estar en la calle y de qué manera ponés en riesgo a tu familia, a los tuyos. Mientras más nos movilizamos, más posibilidades tenemos de contraer un contagio y de llevarlo a la casa y contagiar a nuestros niños, a nuestros padres, a los abuelos”.

Puntualizó que sabe que hay mucha gente que debe generar el ingreso del día, por lo que mantienen permanente contacto con el Estado nacional, esperando nuevas medidas, que tienen que ver con lograr que esa parte de la población pueda quedarse en su casa”.

“Pero en definitiva hoy hemos visto gente paseando. No entienden el riesgo de este virus, lo están minimizando. Estamos tratando de evitar tener que pelearnos a golpes en la sala de espera de un nosocomio, por un respirador. Eso es lo que tratamos de evitar. Todo lo que podemos hacer, sólo lo podemos hacer ahora”.

El Intendente mencionó que estaba emitiendo una resolución, para que las entidades bancarias mantengan desinfectados los cajeros automáticos. En ese sentido pidió a quienes los usen, desinfectarse las manos. Al mismo tiempo, pidió no salir a hacer comprar para sobreabastecerse.

El plazo inicial de la cuarentena es el próximo día 30 , por lo que en cada situación cotidiana habrá que tomar recaudos, porque el peligro es “con qué volvemos a casa, cuando salimos a la calle. esta es la realidad”.

Recordó que el Estado necesita tiempo para coordinar con profesionales e incorporar y acondicionar infraestructura, para ser eficiente.

En caso de requerir hacer compras, ejemplificó con COMERCO, donde había mucha gente agolpada. Sugirió hacer pedidos previos por teléfono y sólo ir a retirar.

“Estamos diciendo que están en riesgo los adultos mayores, pero cuidado. No significa que los niños o los jóvenes no lo estén. Que en Europa los adultos son la mayor cantidad de muertos es una realidad, pero no quiere decir que no haya víctimas jóvenes y niños, porque los hay”.

También hay que tener en cuenta que aparecerán otras patologías y urgencias que se deberán atender.

“Ya tenemos un formato de velatorio, que no podrá exceder de 20 personas. Entiendo que es doloroso pero es una realidad. Cuando muere un ser querido, ante eso, vamos a tener que guardar el dolor en soledad en casa, acompañando por otra vía que no sea el ir a despedir. Eso hoy no va a poder ocurrir, si estos temas no nos hacen tomar conciencia no se por dónde lo vamos a hacer”.

Destacó la labor de policías e inspectores municipales, de policía federa y dijo que se ha sumado personal del Ejercito y se desplegarán más acciones que impidan las reuniones, medida que deberá cumplirse por un tiempo.