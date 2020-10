Se desgarró Mauro Zárate

El futbolista Mauro Zárate padece una lesión muscular grado ll, en el isquitibial izquierdo, según confirmó el Departamento Médico de Boca Juniors. En términos generales, fue un flojo año para Zárate, teniendo en cuenta las lesiones y la falta de continuidad como titular.

En el 2019, a propósito de una nota que hice con Jorge Benítez, en la previa de un superclásico, el ” Chino ” señaló que el ex futbolista de Velez, tenía que demostrar porqué estaba en Boca. Un año después, la deuda sigue pendiente.

Por otra parte, los integrantes del Consejo de Fútbol de Boca, Jorge Bermudez, Raúl Cascini y Marcelo Delgado señalaron que cuando llegaron al club, en diciembre del año pasado, sólo encontraron U$s 5.000.000 en la caja. Salieron con los tapones de punta ex dirigentes del club, como Diego Lajt y Carlos Aguas, señalando que eso no era así. La auditoria que encargó el actual presidente del club, Jorge Amor Ameal dará el veredicto.

Por Nicolás Álvarez

