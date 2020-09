Descartaron todos los casos sospechosos en Esquel

En conferencia de prensa el intendente de la ciudad de Esquel, Sergio Ongarato junto al Director del Area Programática, Dr. Roberto Alonso y al jefe de epidemiología, Dr. Emiliano Biondo, anunciaron que fueron descartados los 5 casos sospechosos que se habían dado a conocer ayer, entre los que se contaban dos trabajadores de la salud. Además se descartaron otros 47 casos sospechosos. También se informó que se otorgó el alta a una paciente positiva de Lago Puelo; se mantiene en internación domiciliaria un paciente en El Hoyo y dos pacientes en Esquel, y el otro paciente positivo de Esquel permanece en la UTI del Hospital Zonal de esta ciudad. En el día de la fecha no se reportó ningún nuevo caso positivo en Esquel. El médico Biondo añadió que frente a este panorama alentador se continúa en fase 5 pero pidió mayor énfasis en las medidas preventivas y apeló a la responsabilidad de la sociedad en su conjunto para que se pueda controlar la situación en caso de aparecer una confirmación. El epidemiologo destacó la importancia de hacer todo lo posible por evitar la circulación viral comunitaria, hasta ahora inexistente. Respecto al único caso de transmisión local dijo que el mismo esta controlado, aunque aún no se ha podido confirmar el origen del contagio. Los 27 contactos vinculados al mismo se mantienen en aislamiento social obligatorio. Por su parte el Intendente Sergio Ongarato agradeció la actitud responsable mostrada después de conocerse el riesgo por parte de los esquelenses e insistió con no desatender todas las medidas de precaución. Señaló que lo que sucedió evidenció la vulnerabilidad del sistema de salud de nuestra ciudad si se hubieran confirmado los casos de los trabajadores de esa área y se hubiera tenido que aislar a más personal.

