Se creó el Ingreso Familiar Extraordinario Municipal de El Calafate

El intendente Javier Belloni anunció la creación del IFEM -Ingreso Familiar Extraordinario Municipal- de El Calafate con el que busca dar solución a aquellos vecinos que no entraron en ninguna de las asistencias del Estado. Explicó que se entregará una suma equivalente a un sueldo mínimo vital y móvil con la idea de llegar a aquellas familias más vulnerables.

“Es un esfuerzo muy grande que hace el municipio para que el Estado esté presente para muchas familias que hasta hoy no habían recibido una ayuda como esta. Conocemos de casos que no han podido acceder al IFE o no reciben el beneficio de un ATP y este plan, que se financia con fondos genuinos del municipio, se pensó para ellos”, resaltó el intendente.

Por otra parte Belloni volvió a solicitar la apertura comercial en la localidad y de pruebas piloto para el turismo. En ese sentido afirmó que Calafate está sanitariamente preparada. “Debe ser uno de los destinos turísticos del país más preparados en materia sanitaria. La semana pasada teníamos casi 300 casos activos y ahora estamos en 220, creo que hemos mejorado sanitariamente“, afirmó.

También se mostró a favor de la propuesta del intendente de Río Gallegos de realizar pruebas piloto de habilitar a turistas que ya hayan tenido COVID y tengan anticuerpos. “Si sirve como prueba piloto que aquellos que tuvieron COVID puedan venir a disfrutar de Calafate: bienvenido sea“, dijo y agregó que si el proyecto prospera, el municipio bonificará con un la carga de un tanque de nafta a aquellos visitantes que presenten por lo menos cuatro facturas que acrediten haber consumido hotelería y gastronomía en la localidad.

La inscripción se realizará en la Municipalidad de El Calafate, en dónde el área de gestión municipal cruzará datos con ANSES para verificar el cumplimiento de los requisitos que contempla el plan. Inicialmente es para aquellas personas que no han sido beneficiarias de los ATP nacionales o provinciales con posterioridad al 30 de junio, no sean jubilados, pensionados, ni asalariados, y que no hayan accedido al IFE con posterioridad al 30 de junio. Sólo podrá acceder a este programa una persona por grupo familiar, y deberá acreditar domicilio en El Calafate con anterioridad al 15 de marzo.

El horario para inscribirse será de 9 a 13 y de 16 a 19 HS. de lunes a viernes en la Municipalidad de El Calafate. Los interesados deberán presentarse con DNI y fotocopia, además de la constancia de CBU en caso de contar con uno.