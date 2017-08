Se conformó la “Mesa de familias victimas de género y femicidio”

El Licenciado Gustavo Llabra , entrevistó a la Licenciada Fabiana Nuñez, Presidente del Consejo Nacional de la Mujer, quién visitó Catamarca con motivo de conformar “La mesa de victimas de género y femicidio”.



Foto: Lola Carrizo, madre de Sonia Liliana Garabedian.

Lola Carrizo, la madre de Sonia Liliana Garabedian, quien fue encontrada muerta detrás de la escuela técnica de Nueva Coneta el 10 de diciembre del año pasado, llegó a Catamarca junto a la presidente a del Consejo Nacional de las Mujeres, Fabiana Tuñez para conformar, en la provincia, la mesa de víctimas de femicidio. Junto a la funcionaria nacional y el abogado de la familia Garabedian, Ivan Sarquís, dieron una conferencia en el edificio de la Gerencia de Empleo, donde explicaron las trabas que tuvo la causa en la justicia.

Habló la madre de la mujer asesinada sobre el objetivo de la visita. Lola, explicó que ella junto a los padres de Wuanda Tadei, Ángeles Rawson, Lilian Fuño, Vanesa Celma y otros fueron los primeros en participar de lo que denominaron dentro del Consejo “Mesa de Familiares”. Ahí, las reuniones fueron un espacio de contención, “parecía una sesión de terapia. Salíamos llorando a moco tendido todos. Después nos fue fortaleciendo y cada vez se fueron sumando más familiares. En el grupo sentimos que la hija del otro es nuestra hija y nos acompañamos y peleamos por las causas”, contó.

“Nosotros pedimos que cuando una pena es perpetua, que no salga nunca más. Que estudie que trabaje para la sociedad y que disfruten que tiene casa y comida gratis y que no hay pena de muerte”, manifestó dolida.

Lola contó, que la idea es lograr que estos grupos de contención se vayan creando en cada provincia.

Tuñez, junto a otros funcionarios y Lola, brindarán hoy una conferencia de prensa en el edifico de la Gerencia de empleo. Junto a su equipo intentaron desde hace un mes comunicarse con el procurador de la Corte y así solicitar una entrevista para interiorizarse de la causa. Hablarán de eso también.

El caso

Liliana fue encontrada tirada bajo un árbol cubierta solo por una remera. Según el Equipo Argentino de Antropología Forense fue asfixiada. Según el primer informe de los médicos forenses locales murió de hambre y sed, pero posteriormente comprendieron que no podía ser por hambre y dijeron que se suicidó por “sed”. El lugar donde la hallaron estaba a 500 metros de la ruta, (desde donde se veían las luces de la ciudad y se escuchaba la ruta) y a 200 metros del canal de las Colonias que la vieron cruzar.

Lola, quien siempre habló de una “mano negra” que siempre estuvo al lado del expediente, por primera vez, y conociendo los cuestionamientos que se le hicieron durante el Jury al fiscal Mazucco, quien llevaba la causa desde el año 2013, dio el nombre públicamente: “Para mí el que manejó siempre el expediente de mi hija no fue ningún fiscal. Siempre desde el momento en que estaba desaparecida lo hizo Dante Coronel, quien en ese momento era delegado de la Unidad Judicial que investigaba. Él hizo los allanamientos, él fue el que manejó los expedientes como quiso, puso lo que quiso y ocultó lo que quiso. La denuncia por los golpes que hizo mi hija, él la tenía en su escritorio. La fotocopia que yo tengo de la denuncia me la entregó él, pero se demoró años en incorporarla, aunque sí lo hizo con las denuncias de las hermanas del marido. Cuando hizo el allanamiento en casa de Barros (marido de Liliana), omitió un montón de cosas. Al primer fiscal que tuvo la causa, sólo tres meses, se la sacaron para que otro pida el archivo en 15 días. Cuando logró sacar el archivo, a quién veo detrás del expediente, a Coronel”, manifestó y agregó: “Hasta escuchó los testimonios que quiso escuchar. Yo quiero que la Justicia me dé una respuesta también por todo lo que él omitió, incluyendo una declaración de Barros”.

Lola también se refirió al informe psicológico que se hizo. “Lo hicieron dos psicólogas que hicieron un curso express”. “En el informe tergiversaron las charlas que tuvieron con nosotros en Buenos Aires. El informe que hicieron es mendaz, nosotros queremos que se anule”.

Por último, la madre manifestó “Quiero saber quiénes mataron a mi hija. Lo que le hicieron no lo hizo una sólo una persona. Es una cadena. También hubo encubrimiento”, aseguró.

