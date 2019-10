Scola estará en Tokyo 2020

Se acabaron los rumores, llegó la confirmación oficial: Luis Scola formará parte de la Selección Argentina de básquet en los Juegos Olímpicos de Tokio del año próximo, algo que se suponía que podía ocurrir luego de la histórica participación en el Mundial de China, donde fue capitán y emblema de un equipo que fue subcampeón y dejó en el camino a rivales que a priori eran superiores, como Francia y Serbia.

“La idea en los últimos tres o cuatro años era ver si podía llegar a Japón. Ese fue el plan siempre. Y para llegar había que clasificar, y eso se hacía en el Mundial. No tenía un plan post Mundial si no clasificábamos. Si lo hacíamos, en cambio, tenía que buscar un buen lugar y así llegué a Milán. Mi objetivo es Japón, después veremos. Ese era el plan original. Hay un rumor que dice que voy a tener 40 años, yo estaba seguro de que no.

Scola, que fue el abanderado de la delegación argentina en Río de Janeiro 2016, analizó la posibilidad de repetir ese privilegio, que reconoció como “el más importante” de su carrera. Sin embargo, aclaró que “también es una buena oportunidad para que la pueda tener otro porque no hay muchos abanderados, se da cada cuatro años”.