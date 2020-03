Scienza per tutti su RAE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONICET APPOGGIA LA CANDIDATURA DELL’EQUIPE DI ANTROPOLOGIA FORENSE DELL’ARGENTINA PER IL PREMIO NOBEL PER LA PACE

Il Conicet ha deciso all’unanimità di aderire alla candidatura dell’equipe argentina di antropologia forense per il premio Nobel per la Pace 2020. L’equipe argentina di antropologia forense è un’istituzione legalmente riconosciuta, non governativa, senza scopo di lucro, creata nel 1984, al fine di investigare i casi delle persone scomparse in Argentina durante l’ultima dittatura militare (1976-1983). Quest’equipe applica la metodologia e le tecniche di diversi rami della scienza e l’investigazione e documentazione scientifica di casi di violenza politica, etnica e/o religiosa in diverse parti del mondo, specialmente quelli legati alla violazione dei diritti umani. Attualmente l’equipe è composta da 13 membri che si specializzano in archeologia, antropologia fisica, antropologia sociale, informatica e legge. Inoltre, vi sono i volontari ed una rete internazionale di professionisti che vengono spesso invitati dall’equipe a partecipare alle missioni. L’equipe ha lavorato in oltre 60 paesi con vittime di scomparse forzate, violenza etnica, politica, istituzionale, di genere e religiosa