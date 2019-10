Schwartzman y las finales en Madrid

DANIEL CORUJO

El actual número uno de la Argentina, Diego Schwartzman, señaló, con respecto al nuevo formato de Copa Davis que “estoy de acuerdo que se juegue en una semana, porque ayuda con el desgaste que teníamos todos los años, pero no estoy de acuerdo con la fecha”.

En realidad, la queja sobre la semana de estas finales es generalizada, y a pesar que la organización tiene en sus planes adelantarlas, el año que viene será aún mas complicado ya que, al ser año olímpico, se jugará una semana más tarde en el 2020.

“A mí que me gusta jugar la Davis, este nuevo formato ayuda, porque en la forma anterior era complicado, tenías que salir a lugares diferentes y lejos”, cuenta el jugador.

Schwartzman, de 27 años, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Ubicado en el puesto 15 del ranking ATP, esta temporada cosechó en Los Cabos, México, su tercer título profesional. En 2019 también alcanzó la final del Argentina Open (después de dejar en el camino a Dominic Thiem); las semifinales del Masters 1000 de Roma y los cuartos de final del US Open.

Por último, el “Peque” apunta que “en esta nueva Davis hay más plata y esto ayuda a las federaciones que no tienen tantos recursos”