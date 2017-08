Scarcella, el amigo de Scioli

La investigación del Tribunal de Cuentas sobre los gastos de la empresa bonaerense de aguas determinaron que Guillermo René Scarcella deba devolver 51 millones de pesos contra los que no hay facturas que justifiquen el monto. Una investigación del equipo de Elisa Carrió desnudó parte de las acciones de este ex funcionario, amigo de jueces federales y perteneciente al círculo íntimo del ex gobernador bonaerense y, de acuerdo al relato del abogado Juan Manuel López, candidato a diputado por Cambiemos en CABA, podría tratarse de uno de los testaferros de Daniel Osvaldo Scioli.

http://cdn-sp.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2017/08/01125611/Viedma-JUAN-MANUEL-LOPEZ.mp3