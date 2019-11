Scaloni no confirmó el equipo

Pasadas las 14.15 de Argentina, Lionel Scaloni se hizo presente para la conferencia de prensa de la previa del partido entre Argentina y Brasil, donde confirmó que por problemas de logística, no se pudo hacer el reconocimiento del campo. “No pudimos entrenar hoy en el estadio porque tuvimos un retraso con la utileria”, afirmó el DT.

“El equipo lo tengo casi decidido, me faltan un par de cosas, de pensar bien porque hay jugadores que no están al 100%. Es un partido importante y necesitamos que estén al100%. El esquema no va a variar mucho, pero va a ir mutando en relación a lo que creemos que requiera el partido”, sentenció el entrenador.