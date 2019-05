Scaloni: “La sombra de Messi, para el resto, puede que sea chocante”

Lionel Scaloni, actual DT de la Selección Argentina, dio una serie de entrevistas exclusivas por televisión a una semana de dar la primer convocatoria de cara a la Copa America 2019 en Brasil.

Respecto a como se dió la salida de Sampaoli, el actual entrenador dijo: “No tengo nada que aclarar, yo me quedé para dirigir la Sub20, lo iba a hacer con Matías, cuando rescinde Jorge yo decido quedarme porque acá hay muchas cosas para hacer, de ahí surgió la posibilidad de ser el entrenador de la mayor, pero si me lo decían de arranque hubiese sido distinto, no fue algo buscado, es por eso que no tengo nada que aclarar”.

Hoy un tema común de discusión es el Messi de la Selección o el del Barcelona, pero Scaloni tiene una óptica diferente: “En los partidos que jugó Messi en la Selección, que serán más de 100, muy pocas veces no dio la talla, lo mejor que podemos hacer es pedirle más a los demás y que sean lo que son en sus clubes, la sombra de Messi adentro de la cancha para el resto de los chicos puede que sea algo chocante. Después del partido con Venezuela tuvimos una charla con los jugadores, fue muy buena, muy abierta, que para mí fue lo mejor de la gira y todos estuvimos de acuerdo, para mi la clave es que cada jugador siga haciendo lo que demuestra en su equipo”.

Sobre el accidente que sufrió en España yendo en bicicleta aclaró: “Estos últimos meses ya no se ni donde vivo, la realidad es que después de cada convocatoria me voy 6 días a ver a mis hijos, tengo uno de 3 y otro de 7, a favor de la prensa de Argentina tengo que decir que no salió de acá el tema del accidente en la bicicleta, salió de allá. Mallorca es una isla chiquita y salió de ahí, de la ambulancia que me llevaba al hospital, pero son cosas que pasan por el cargo que ocupo”.

Por último, en relación a los detalles del armado de la lista y cuando lo hará declaró: “Yo creo que en una Selección que va a estar mucho tiempo concentrada, son muy importante las personas, por ejemplo Rodrigo De Paul, además de jugar bien es fundamental para el grupo, con cada uno que hablás te dice que Rodrigo tiene que estar, porque contagia porque está siempre alegre y eso en estos casos es fundamental”. “La semana que viene tenemos que dar una lista para Copa America (40 jugadores), pero nuestra idea era ya dar la definitiva, pero surgieron los problema de Pezzella que no sabemos cuantos días va a estar de baja, asique posiblemente demos una lista preliminar”