Satellite argentino Saocom 1A: Intervista al Dott. Varotto

Mercoledì 10 ottobre abbiamo intervistato telefonicamente il Dott. Conrado Varotto, ex presidente della Commissione Nazionale di Attività Spaziali (Conea) durante 24 anni e attuale consulente.

Abbiamo dialogato con lo scienziato sul satellite argentino Saocom 1A lanciato dalla base dell’aeronautica militare statunitense di Vandenberg con il razzo Falcon dell’azienda americana SpaceX che poi è atterrato nella stessa base californiana. Il Dott. Varotto ci ha spiegato che il satellite argentino è destinato a monitorare i livelli di umidità del suolo e a monitorare disastri naturali. Servirà ai produttori che avranno uno strumento per aumentare la produttività. Il satellite Saocom 1A lavorerà con la costellazione Cosmo-SkyMed gestita dall’Agenzia Spaziale Italiana, Asi.

Buona parte di questo progetto è finanziata dai governi. Alla costruzione del satellite, realizzato in diverse parti dell’Argentina, ci hanno lavorato in modo diretto 800 professionisti.

