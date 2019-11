Santiago O’donnell: “El actor principal de la renuncia de Evo, es el pueblo”

Romina Manguel dialogó con el periodista autor de Argenleaks, Santiago O’donnell, quien elaboró una crónica sobre lo que a su entender llevó a Evo Morales renunciar a la presidencia, y analizó la situación que se vive en el país vecino.

📻@santiodonell sobre #Bolivia: “Las Fuerzas Armadas entraron a último minuto. No es lo mismo la foto del final terrible de todo lo que pasó. No es lo mismo decir ´golpe´que decir ´estallido´. No hay una palabra que reparte con justicia lo que pasó”. Con @rominamanguel

