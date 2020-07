Santiago Igon: pandemia, apoyo del gobierno nacional y crisis provincial

DESCARGAR

Desde el Ejecutivo Nacional “Hubo un acompañamiento muy importante al sector empresarial, al sector pyme, en esta posibilidad de poder pagar la mitad de los salarios de sus trabajadores, eso también dejo a flor de piel, la cantidad de empresas que tenían trabajadores y trabajadoras que no estaban registrados, y entonces no recibían por ello el ATP, ahí también aparece el IFE para poder contener a todo ese sector, también hubo aportes extraordinarios a la Asignación Universal. Hoy por hoy, los beneficiarios de PAMI están teniendo la gratuidad de los medicamentos que hasta el 10 de Diciembre se les habían quitado. Me parece que empiezan a haber también lineas de crédito al sector productivo agrícola ganadero, y a la metalmecánica que muy de a poco se tiene que ir reactivando”.