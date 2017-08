En Río Gallegos, el periodista de la Radio de Todos, Conrado Gastaldi, dialogó con Romina Manguel e informó que la ex presidenta y sus hijos, Máximo y Florencia, no concurrieron a votar. En ese sentido, Gastaldi dijo que la “información oficial del entorno de Cristina Fernández de Kirchner dice que no había vuelos que coincidieran con sus horarios”. Además, el voto de Alicia Kirchner, entre protestas y escraches.