Sánchez: “Nos quedamos con sabor a poco”

El Diputado Nacional de Juntos por el Cambio, Francisco Sánchez, dijo sobre el discurso del presidente, “que no hay un rumbo”. “El presidente no habló del envío de la ley del presupuesto, no habló de un plan monetario”, dijo y concluyó que esto genera “más incertidumbres”. Agregó que “no hay un plan hidrocarburífero”.

Sobre el discurso del gobernador Omar Gutiérrez dijo que repitió el envío de leyes, y se refirió al fondo anticíclico, que “era un proyecto que Pechi había enviado a la Legislatura”. “La falta de previsión de este gobierno ha sido una característica, y ‘la mejor provincia’ tiene que pagar por este año 20.000 millones de pesos de servicio de deuda y es la dimensión desconocida”. Por último dijo “me hubiera gustado que el gobernador hiciera autocrítica.