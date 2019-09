San Martín se repuso y se trajo un empate de su visita a Chacarita

San Martín logró rescatar un punto de su visita a Chacarita, con el que empató 2 a 2, en el cierre de la fecha 5 de la Primera Nacional. “Por momentos pudimos desplegar el fútbol que queríamos y por momentos no. Me parece que es muy poco tiempo el que hemos dominado el juego y eso es lo que da un poco de bronca. Lo más rescatable es el resultado, que cuando no podés ganar tampoco tenés que perder. Sacar el primer punto de visitante es importante, y sumar porque es una carrera de puntos. Me da bronca que no tuvimos la paciencia necesaria para manejar la pelota y tratar de generar situaciones como las que hemos generado y así y todo me parece que hemos tenido situaciones muy claras”, analizó uno de los directores técnicos del Santo, Sergio Gómez.