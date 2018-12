San Martín de Tucumán sancionará económicamente a Adrián Arregui

La situación del futbolista Adrián Arregui parece abrir una puerta de conflicto en San Martín de Tucumán, que no quiere desprenderse del jugador si no consigue un reemplazante. “Yo le dije que la única forma que iba a aceptar que se vaya era que consigamos un reemplazante. Lo que no me gustó es que salió a hacer declaraciones en el partido previo al partido con Newell`s Old Boys de que ya se iba, como queriendo presionar. En este momento estamos viendo aplicarle una sanción económica. Arregui se va a ir de San Martín solo si San Martín consigue un relevo que lo pueda sustituir. La prioridad de San Martín es lo futbolístico y mantenerse en la categoría. No vamos a escatimar nada en este mercado de pases que se abre. No tenemos límites para incorporar jugadores. Ya –Walter- Coyette pasó un listado de los puestos que necesita y nos pusimos en contacto con distintos representantes para encarar esta segunda parte”, dijo el presidente del Santo, Roberto Sagra.