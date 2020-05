San Luis con el mayor numero de donantes de órganos en la región

DESCARGAR

En #NoCambianMás hablamos con la Dra . Eugenia García responsable del CUCAI San Luis , del Ministerio de Salud, quien hizo hincapié que somos primeros en el número de donantes en la provincia en comparación con la región y en el puesto número 5 en el país.

Además manifestó que en el último año se realizaron 205 trasplantes en la provincia.

La Dra. García señaló que cada vez más enfermedades tienen como tratamiento médico e indicación el trasplante, “muchas enfermedades se curan hoy con trasplante”, señaló.

Es importante destacar la gran difusión que se ha realizado en los últimos años concientizando la donación de órganos.

La responsable del CUCAI San Luis señaló que TODOS podemos ser donantes de órganos, incluso los mayores de edad, se conoce el old for old, un donante mayor de edad puede donar a otro mayor.

Por ley todos somos donantes, excepto que manifestemos lo contrario y en el caso de menores de 18 años con la autorización de un padre presente.

Para más información podemos comunicarnos al: 4446291