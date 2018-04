San Lorenzo: pensando en Chacarita

Esta tarde será la última práctica de cara al duelo frente al funebrero mañana a las 20 hs con arbitraje de Andrés Merlos. Con la presencia de Nicolas Reniero en lugar de Nicolas Blandi (lesionado en el isquiotibial izquierdo con una contractura) se esperará al paraguayo Robert Piris Da Mirta que respondió bien de su lesión en el hombro. Además Matias Caruzzo no sería de la partida ya que todavía no está al cien por ciento desde lo físico. Los once serán Navarro, Díaz, Coloccini, Senesi, Rojas, Gudiño, Piris, Moyano, Barrios, Botta y Reniero. Los tres puntos serán determinantes para lograr el objetivo de clasificar a la Copa 2019.