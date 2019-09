San Lorenzo dejó su invicto en Santa Fé

El local ganó por 2-1 con goles del Pulga Rodríguez y de Wilson Morelo. Ángel Romero había marcado el empate parcial. El Ciclón, que estaba invicto, ahora está como único puntero con 13 puntos pero mañana quedaría segundo si Boca (11 puntos) se impone ante el Pincha. El Sabalero alcanzó la línea de los 7 puntos y la próxima jornada deberá ir de visita ante Lanús.

Síntesis

Colón: Leonardo Burián; Gastón Díaz, Guillermo Ortiz, Emanuel Olivera y Gonzalo Escobar; Fernando Zuqui, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora y Marcelo Estigarribia; Luis Rodríguez; Wilson Morelo. DT: Pablo Lavallén.

San Lorenzo: Nicolás Navarro; Víctor Salazar, Gianluca Ferrari, Santiago Vergini y Gino Peruzzi; Fernando Belluschi, Lucas Menossi, Gerónimo Poblete y Mauro Pittón; Adam Bareiro y Ezequiel Cerutti. DT: Juan Antonio Pizzi.

Gol en el primer tiempo: 29m. Rodríguez de penal (C).

Goles en el segundo tiempo: 3m. Ángel Romero (SL) y 33m. Morelo (C).

Cambios en el segundo tiempo: inicio Ángel Romero por Poblete (SL), 14m. Cristian Bernardi por Díaz (C), 21m. Marcelo Herrera por Peruzzi (SL), 26m. Mauro Da Luz por Escobar (C), 32m. Óscar Romero por Menossi y 36m. Lucas Acevedo por Rodríguez (C).

Amonestados: Lértora, Rodríguez (C); Poblete, Menossi, Cerutti (SL).

Estadio: Estadio Brigadier General Estanislao López de Colón de Santa Fe.

Arbitro: Fernando Echenique.