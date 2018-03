Sampaoli perfiló el equipo para enfrentar mañana a España

El seleccionado argentino, con el regreso del capitán Lionel Messi, ausente ante Italia por lesión, rendirá mañana ante España, uno de los candidatos al título en el Mundial de Rusia 2018, el último gran examen previo al inicio de la competencia.

El partido amistoso se jugará desde las 16.30 de Argentina en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, la flamante casa del Atlético, bajo el arbitraje del inglés Anthony Taylor y la transmisión de TyC Sports.

La Argentina de Messi cerrará la última gira de preparación que comenzó el viernes con la victoria sobre Italia por 2-0 en Manchester, Inglaterra, con un duro examen ante España, uno de los candidatos al título en Rusia.

El capitán de la “albiceleste” reaparecerá en el equipo titular del entrenador Jorge Sampaoli luego de su ausencia en el duelo ante la “azzurra” por molestias en el isquiotibial y en el aductor de la pierna derecha.

Este encuentro será la última oportunidad para muchos jugadores de ganarse un lugar en la lista definitiva de 23 representantes que será anunciada oficialmente el próximo 14 de mayo.

A su vez, en el décimo partido de su corto pero intenso ciclo, Sampaoli intentará consolidar la idea de juego que pretende de cara al debut mundialista ante Islandia del próximo 16 de junio.

La prueba no será con los intérpretes deseados ya que las bajas por lesión de Ángel Di María y Sergio Agüero trastocaron el plan inicial pero servirá para ensayar con otros futbolistas que buscarán ganarse un lugar en la nómina definitiva, que según el entrenador ya tiene un alto porcentaje de consolidación.

Este es el caso de los laterales Fabricio Bustos y Nicolás Tagliafico que volverán a tener la chance de afianzarse en el equipo que nuevamente presentará una línea de cuatro defensores.

La novedad en la zaga central será la presencia de Marcos Rojo, quien luego de la lesión volverá a vestir la camiseta “albiceleste” luego de un año.

La última vez del jugador de Manchester United había sido el 28 de marzo del año pasado cuando fue titular en la derrota ante Bolivia (2-0), en La Paz, por las Eliminatorias Sudamericanas, en el último partido del ciclo de Edgardo Bauza.

En el mediocampo también habrá variantes ya que el entrenador cedió en su idea inicial y pondrá por primera vez como mediocampista al experimentado Javier Mascherano, al que tenía en cuenta como zaguero, puesto en el que jugaba en su ex club, Barcelona.

Junto a él jugaría Éver Banega, quien ingresó ante Italia y convirtió el gol que abrió el marcador luego de una gran jugada colectiva que tuvo una buena finalización individual.

Para rodear a Messi, el entrenador casildense probará al correntino Maximiliano Meza por el sector derecho y por izquierda seguirá Giovani Lo Celso.

El puesto de centrodelantero tendrá nuevamente como dueño a Gonzalo Higuaín, quien ante la baja del “Kun” Agüero solo tuvo como competidor al joven Lautaro Martínez.

Respecto del partido en Manchester, los que saldrán serán el arquero Wilfredo Caballero, el defensor Federico Fazio y los mediocampistas Lucas Biglia, Leandro Paredes, Manuel Lanzini y Di María.

El rival será la siempre difícil España, que tuvo una gran eliminatoria bajo la conducción de Julen Lopetegui, el sucesor del histórico Vicente Del Bosque, como líder e invicto de la zona que compartió la eliminada Italia.

La “Roja”, campeona en Sudáfrica 2010, mantiene su estilo ofensivo y de posesión de pelota pero no contará con dos piezas clave como el mediocampista Sergio Busquets y el mediapunta David Silva.

España protagonizó un gran partido ante Alemania el pasado viernes que terminó en empate 1-1 y mantuvo un invicto de 17 encuentros sin perder.

La última derrota fue en la EURO 2016 cuando fue eliminado en octavos de final ante Italia por 2-0.

Argentina domina el historial con seis triunfos contra cinco de la España más dos empates que completan los 13 enfrentamientos oficiales.

El último antecedente es favorable para el seleccionado nacional ya que en septiembre de 2010 goleó a España, reciente campeona del Mundo, por 4-1 en el estadio Monumental.

– Probables formaciones –

España: David De Gea; Dani Carvajal, Gerard Piqué, Sergio Ramos y Jordi Alba; Saúl Ñíguez o Dani Parejo, Thiago Alcántara, Andrés Iniesta, Isco, Marco Asensio; y Diego Costa. DT: Julen Lopetegui.

Argentina: Sergio Romero; Fabricio Bustos, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo y Nicolás Tagliafico; Javier Mascherano y Éver Banega; Maximiliano Meza, Lionel Messi, Giovani Lo Celso; y Gonzalo Higuaín. DT: Jorge Sampaoli.

Hora de comienzo: 16.30

Estadio: Wanda Metropolitano (Madrid)

Arbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)

TV: TyC Sports