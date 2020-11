Samaniego: “esto va salir porque tenemos mayoría”

El diputado provincial justicialista Agustín Samaniego así lo aseveró en diálogo con Radio Nacional Formosa, fundamentando esa necesidad en un “esto va salir porque tenemos mayoría y porque estamos convencidos absolutamente de que esto es lo que debemos hacer, vamos a explicar con cifras, con argumentos, con medicina basada en la evidencia, porque el pueblo se merece una explicación”, declaró.

Convocó a la ciudadanía a seguir las instancias de la sesión especial diciendo que “esto es un avasallamiento que se ha producido por parte de un juez federal subrogante, transitorio, que está tratando estos habeas corpus para que se ingrese de manera desordenada e indiscriminada a la provincia con las consecuencias que eso puede generar”.

Con este instrumento legal se deja sentada la posición del Poder Ejecutivo Provincial, aun cuando la salud pública es una facultad no delegada al estado federal, cuestión que hasta el Superior Tribunal de Justicia de la provincia al juez federal aclaró al subrogante Fernando Carbajal, que la potestad para juzgar esas medidas sanitarias es la justicia provincial.

“Como tercer poder del estado vamos reafirmar esa visión que el juez no solo se ha extralimitado en jurisdicción, juzgando cosas que no le corresponden, sino que está creando política, el juez puede decir “esto está bien o esto está mal”, pero no puede ejecutar políticas y lo que ha hecho es generar un programa paralelo, desordenado e injusto para ingresar a la provincia”, criticó.

Samaniego extrañó que se le pida explicaciones al estado formoseño acerca de sus políticas sanitarias con los resultados que exhibe, cuando no se plantea lo mismo a jurisdicciones como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Jujuy, con resultados alarmantes. “Es muy raro lo que está sucediendo, no digo que no tengamos errores pero de ahí a que dirigentes opositores nos pongan en el banquillo de los acusados, abogados que lucran con esta cuestión, un juez que no tiene injerencia en estas políticas, hasta médicos, que uno quiere golpearse la cabeza contra la pared, cuando lee que proponen que se vayan a su domicilio y que los controlemos por teléfono”.

En este punto, comparó los resultados sanitarios de otras provincias que optaron por esta política, al tiempo que resaltó los estrictos controles que se efectúan en países como Francia o España.