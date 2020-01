Mariela Álvarez es una de las delegadas de los Docentes autoconvocados del Dpto. San Martín, en contacto con Nacional Tartagal expresó que los sindicatos y gremios son los que se sientan a charlar con el gobierno, los mismos que los autoconvocados no reconocen como representantes ya que éstos no responden a los beneficios de la docencia salteña. La docente señaló que no están dadas las condiciones en la provincia para dar inicio al ciclo lectivo 2020.