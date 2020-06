El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Julio Sahad se refirió a la causa de espionaje durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri, asegurando que “el ex mandatario no tuvo nada que ver con las escuchas.” Además, el legislador riojano estableció que “en la coalición y en el PRO, están muy tranquilos, y aguardan que la justicia investigue y aclare todo.”

