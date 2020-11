SADOP reclama una suba salarial para el sector antes que finalice el año

Docentes del sector privado exigen una recomposición salarial antes que finalice el 2020, ya que aducen que la pérdida del poder adquisitivo se acentuó en el presente año. “La remuneración que el docente recibió este año que ya está cerca de concluir, en el caso de Tucumán hubo marcada pérdida del poder adquisitivo del salario. Tengamos en cuenta que prácticamente no hubo incremento salarial este año, fue mínimo, ya que tiene que ver con esta cuota de incentivo docente, que son $1210 más, y con algunos aspectos relacionados a la cláusula gatillo, que se debería haber pagado el año pasado, pero que no terminó de concretarse el año pasado, sino recién este año y no de la manera que correspondía, ya que no fue al básico sino como un adicional. Es decir, la pérdida del poder adquisitivo del salario fue bastante marcada, y por eso nosotros como organización sindical, estamos reclamando una recomposición salarial antes que termine el año”, indicó Bernardo García Beltrán, titular de SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Privados).

