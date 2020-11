Sadop: “Hay un monólogo del Gobierno sobre la educación”

Ester Linco, secretaria General de Sadop, analizó en Temprano es mejor la puesta en marcha del “Congreso Pedagógico” para debatir el nevo proyecto educativo.

Linco dijo que tanto la DGE como el ministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta están alejados a la realidad porque aún no están dadas las condiciones para que se debata la norma. “Somos la provincia más atrasada en los salarios docentes, no están dadas las condiciones de presenciabilidad de clases, todavía no se puede discutir la ley”, señaló. Y dijo que ambos gobiernos lo que sostienen es “un monólogo”.