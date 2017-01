Sabbatella quiere que parte del Plan Castello vaya la sanidad de los ríos

El legislador del Frente para la Victoria, Mario Sabbatella admitió que sólo “aceptaría gastos en cuestiones que no admiten dilación, ya que no es un momento oportuno para tomar deuda, no sabemos qué va a pasar con el dólar ni a nivel internacional”. De esta manera reiteró los reparos que su bloque adelantó al endeudamiento que propuso el gobierno provincial para financiar obras por unos 800 millones de dólares.

“El mundo está transformándose con grandes cambios, endeudarse no es el camino que estamos necesitando para la provincia”, afirmó.

No obstante, planteó que si el plan incluye obras trascendentes como el saneamiento del río Negro se analizará positivamente.

“Cada día uno va viendo cómo se va transformando el río, me pasó de estar nadando literalmente en medio de materia fecal”, contó el legislador viedmense.

Sostuvo además que la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas ya no cumple su función porque se le destinan menos fondos, criticó que las plantas de desechos cloacales no funcionan adecuadamente y concluyó que “las provincias que están río arriba –Neuquén y Mendoza- no se preocupan hasta que la mierda les llega al cuello”.