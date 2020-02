Russo no confirmó equipo para enfrentar a Central Córdoba

El entrenador de Boca Miguel Angel Russo no confirmó la formación para jugar este domingo frente a Central Córdoba, desde las 21.50.

La novedad significativa es el retorno de Esteban Andrada a la titularidad, en lugar de Marcos Díaz. La formación xeneize: Andrada, Buffarini, López, Izquierdoz y Fabra, Salvio, Campuzano, Pol Fernández y Villa, Tévez y Soldano. En tanto, Nicolás Capaldo ocuparía un lugar en el banco de los suplentes.

Por otra parte, la reserva de Boca derrotó en Santiago del Estero a Central Córdoba 2 a 0, con goles de Aaron Molina y Cristian Medina, ante una gran concurrencia.

En tanto, el juvenil Maximiliano Zalazar se va al Inter de Porto Alegre. A pesar de no tener contrato, el futbolista decidió no quedarse libre y se acordó un préstamo por dos años, con opción de compra de u$s 800.000 por el 50 % del pase.

POR NICOLÁS ÁLVAREZ

@NicoAlvarez1973