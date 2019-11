“Ruido de magia”, la biografía de Luis Alberto Spinetta

Sergio Marchi visitó el estudio de Radio Nacional. En diálogo con Osvaldo Bazán presentó su libro “Spinetta, ruido de magía- Biografía oficial”

“Me llevó más de 3 años escribir el libro y realicé más de 100 entrevistas. Spinetta no hablaba mucho de su vida, después de varias charlas con su familia no me censuraron nada, sólo realizaron algunas correcciones. Las charlas fueron emocionantes. A todos nos cuesta seguir adelante sin Spinetta, siempre está muy presente”, destacó el periodista especializado en rock.

“Nada del libro fue fácil, es un personaje muy largo y hay gente que era muy difícil que hable. Cada uno tiene su Spinetta personal”, aseguró Marchi.

También nos visitó Marcelo Torres, bajista que tocó con “el flaco”. “Estar cerca suyo fue un bendición”.